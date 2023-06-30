إصابة ثلاثة أشخاص جراء حادثة طعن داخل جامعة في كندا

أوتاوا-سانا

أصيبت طالبتان وأستاذ جامعي جراء حادثة طعن وقعت في جامعة واترلو الكندية.

ونقلت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية عن الشرطة الكندية قولها في بيان: إنها “تلقت بلاغاً بوقوع حادثة طعن داخل فصل دراسي أثناء محاضرة جامعية بجامعة واترلو غرب تورنتو”مؤكدة أن “ثلاث ضحايا أصيبوا نتيجة الحادثة هم طالبتان وأستاذ جامعي تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج”.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم اعتقال المهاجم الذي لم تعرف دوافعه وراء الهجوم، في الوقت الذي ألغت فيه الجامعة المحاضرات التي كان من المقرر إجراؤها.

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