الدوما: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يهدد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي

موسكو-سانا

أكد عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ديميتري بيليك أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي “ناتو” يهدد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، واصفاً تصريح وزير الدفاع البريطاني بن والاس حول ضرورة تبسيط حلف الناتو لإجراءات منح العضوية لأوكرانيا بمثابة الاستفزاز.

وقال بيليك في مقابلة مع قناة ار تي: إن “الغرب يدرك أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف يهدد بجعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشاركين مباشرين وفوريين في النزاع مع روسيا، وهو ما لا ترغب فيه واشنطن ولا دول الاتحاد الأوروبي” داعياً الحلف والاتحاد الأوروبي إلى عدم الإطناب في تقديم الوعود لمرشحين مثل كييف.

وأضاف بيليك: “إن بريطانيا تسمح إلى جانب الولايات المتحدة بمثل هذه التصريحات من أجل استفزاز رد فعل من موسكو مرة أخرى” مشيراً إلى أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف الناتو غالباً ما يكون مبالغاً فيها وذلك قبيل انعقاد القمة المقررة للحلف تموز المقبل بمدينة فيلنيوس.

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