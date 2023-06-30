“حفلة مسعود”… شخصيات بين الواقع وخيال الظل على مسرح عمر حجو بحلب

حلب-سانا

قدمت مديرية التراث اللامادي في وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب اليوم مسرحية “حفلة مسعود” لمجموعة شباب مسرح خيال الظل على خشبة مسرح عمر حجو في المركز الثقافي بالعزيزية من تأليف الدكتور فايز الداية وإخراج جمال خلّو.

وتستقطب المسرحية مجموعة من الشباب واليافعين كانوا قد خضعوا لدورات ضمن ورشة تدريب متقدمة في خيال الظل لتقديم هذا التراث بطريقة مبتكرة تحاكي الأطفال واليافعين من خلال مشاهد متداخلة لشخصيات واقعية وشخصيات خلف الستار.

وبيّن الكاتب الداية في تصريح لمراسل سانا أن المسرحية يتم تقديمها بلغة عربية فصيحة وبنبرة محببة للأطفال واليافعين ضمن قالب مسرحي ودرامي وليس مجرد حوار، وذلك كنوع من أنواع تطوير تراث خيال الظل.

وقال الداية: إن نص المسرحية يعتمد على حوار موجه وجاد يقود الطفل إلى حقيقة العلاقات الاجتماعية بين الشباب الصغار بما تحملها من صداقة ومودة ومنافسة، مبيناً أن أهداف المسرحية تصب في بوتقة الغاية التربوية والسلوكية وتعامل الطفل مع البيئة المحيطة.

بدوره تحدث المخرج خلو عن القالب الإخراجي الذي اعتمده فريق العمل بهدف جذب الطفل عبر دمج الواقع مع خيال الظل، وإشراك الفقرات الغنائية وعامل الإضاءة والديكور في محاولة لتطوير فن خيال الظل وتقديمه بصورة جديدة محببة للأسرة بشكل عام وفئة الأطفال واليافعين بشكل خاص.

ولفت مدير الثقافة في حلب جابر الساجور إلى أهمية استثمار فترة العيد لاستقطاب مجموعة كبيرة من الأطفال وتقديم محتوى فني هادف وتعريفهم بتراث خيال الظل بطريقة مبسطة يفهمونها بسلاسة ويسر.

وتستمر مسرحية “حفلة مسعود” حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

أوهانيس شهريان

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