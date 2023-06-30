الاتحاد العام للكتاب العرب يدين حرق المصحف الشريف على يد متطرف في السويد

دمشق-سانا

أدانت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأشد الألفاظ حرق نسخة من المصحف الشريف من قبل منتسبين إلى جماعات تتخفى وراء حرية الرأي والتعبير في السويد.

وأعربت الأمانة العامة المؤلفة من رؤساء 18 هيئة ثقافية وفكرية وإبداعية عربية في بيان تلقت سانا نسخة منه عن استيائها البالغ من هذا السلوك الهمجي المتطرف المنافي لكل القوانين والمواثيق الدولية، التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم، موضحة أن هذا السلوك الشائن يعد استفزازاً صارخاً لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في أرجاء العالم كافة.

ودعت الأمانة العامة إلى ضرورة سن تشريعات دولية تمنع الإساءة إلى المقدسات الدينية للأمم والشعوب.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي أن هذه الأعمال المتطرفة سلوكاً وانتماءً لن تسفر عن نتائج سوى استثارة مشاعر البغضاء والكراهية وتقويض الاستقرار، وخلق العداءات المصطنعة بين الشعوب.

كما أدان اتحاد الكتاب العرب في سورية هذه الجريمة التي من شأنها أن تغذي الفكر الإرهابي المتطرف، مؤكداً أن ما حدث في ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى جريمة تتنافى مع الدعوة إلى احترام الحريات الدينية للأمم والشعوب في العالم.

وحذر رئيس الاتحاد الدكتور محمد الحوراني في تصريح لمراسل سانا من أن مثل هذه التصرفات المتطرفة من شأنها أن تؤثر على دعوات التسامح والتنوع الديني، وتدعم التطرف وتقوي وجود التنظيمات الإرهابية.

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