بوتين: قوة روسيا تكمن في مجتمع مدني قوي

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن قوة بلاده تكمن في مجتمع مدني قوي ومسؤول، منوهاً بضرورة وضع معايير عالية للدعم الاجتماعي.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد 2023 في موسكو: “الوقت الجديد ليس مستقبلاً بعيداً، إنه في الواقع وقتنا الذي نعيش فيه اليوم، وهنا توجد مصالح وطننا، وتطلعات شعبنا الذي نعمل من أجله”، مشيراً إلى أن المساهمة في القضية المشتركة لكل مواطن في روسيا من قبل المؤسسات وفرق الأعمال الشابة والإبداعية والعلمية وجميع المبادرات، تهدف إلى تعزيز وتطوير الإمكانات الصناعية والفكرية والتكنولوجية.

وأشار بوتين إلى أنه وباستخدام أفضل الحلول والمقترحات التي يطرحها مواطنونا ورجال الأعمال والجمعيات الأخرى، نحتاج إلى وضع معايير عالية للدعم الاجتماعي، وتحسين المدن والبلدات، وتشكيل اقتصاد متين.

وأوضح بوتين أن روسيا تعتمد في توسيع أسواقها على رابطة الدول المستقلة ودول مجموعة البريكس، لافتاً إلى أن المنتجات الروسية شهدت نموا بنسبة 35 بالمئة بعد أن عملت الأسواق الغربية على عرقلة نمو أسواقنا، كما أن انسحاب الشركات الأجنبية من الأسواق فتح المجال أمام الشركات والبضائع الروسية.

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