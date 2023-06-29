بايرن ميونخ يضم موهبة جديدة من نابولي

برلين-سانا

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني أولى صفقاته الصيفية من صفوف نابولي الإيطالي خلال فترة الميركاتو الحالي.

ووفق شبكة سكاي سبورت فإن بايرن أتم اتفاقه النهائي بشأن الشروط الشخصية مع النجم الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي الإيطالي في الصيف الحالي، وسينضم إلى صفوفه بعقد يمتد لمدة 5 سنوات حتى العام 2028.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الألماني سيدفع الشرط الجزائي في عقد كيم مع نابولي والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، بينما سيحصل كيم على راتب سنوي يقدر ما بين 10 و12 مليون يورو.

وكان كيم 26 عاماً قد انضم إلى صفوف نابولي في صيف 2022 مقابل 18 مليون يورو، ولعب معه 35 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency