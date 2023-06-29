تقلص مساحة الغابات الاستوائية في العالم العام الماضي بنسبة 10 بالمئة

واشنطن-سانا

تقلصت مساحة الغابات الاستوائية في العالم خلال العام الماضي بنسبة 10 بالمئة جراء تضرر نحو 4.1 ملايين هكتار من مساحاتها.

ووفق تقرير صادر عن جامعة ماريلاند الأمريكية بمشاركة التطبيق الإلكتروني (حراسة الغابات العالمية) فإن عملية ضياع الغابات البكر الاستوائية تسارعت على الرغم من أن 145 دولة قد وعدت بوقف قطع الأشجار فيها بحلول عام 2030.

ولفت التقرير إلى أن الغابات الاستوائية في العالم تحتل نحو 40 بالمئة من مساحة كوكب الأرض، ويعيش فيها نحو 80 بالمئة من الكائنات الحية بينما يتقلص حجمها كل دقيقة بمقدار 11 ملعب كرة قدم.

وتتضمن قائمة البلدان الخمسة الأولى التي لديها أكبر عدد من الغابات الاستوائية البرازيل والكونغو وإندونيسيا وبيرو وكولومبيا.

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