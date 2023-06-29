الدفاع الروسية: مقتل جنرالين و50 ضابطاً أوكرانياً و20 من المرتزقة الأجانب باستهداف مقر لهم في كراماتورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقتل جنرالين أوكرانيين و50 ضابطاً و20 من المرتزقة الأجانب باستهداف مقر لهم بضربة دقيقة في كراماتورسك.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أن القوات المسلحة الروسية قامت بضرب نقطة الانتشار المؤقتة للواء رقم 56 الآلي المستقل التابع للقوات الأوكرانية في كراماتورسك خلال اجتماع لكبار الضباط مع مرتزقة أجانب ومستشارين عسكريين، ما أدى إلى مقتل هذا العدد.

من جهة ثانية وفي اتجاه دونيتسك شنت الوحدات التابعة لنظام كييف هجمات في مناطق قرى بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وتونينكو بجمهورية دونيتسك الشعبية حيث تم صد 4 هجمات بنجاح، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور 530 جندياً ودبابة واحدة ومدرعتين قتاليتين و5 مركبات ومدفعين وكذلك تم تدمير مستودع ذخيرة اللواء الآلي رقم 54 في منطقة قرية فيومكا بجمهورية دونيتسك.

وفي اتجاه كراسنو ليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة المركز عدداً من الأهداف في وحدات القوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك، حيث لحقت بهذه القوات خسائر تصل إلى أكثر من 65 جندياً وتم تدمير مدرعتين قتاليتين وشاحنتين ومدفع هاوتزر، ومدفع غفوزديكا.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة الشرق هجوما شنته وحدات أوكرانية في منطقة ستارومايورسكويه بجمهورية دونيتسك.

أما في اتجاه زابوروجيه فأصابت القوات الروسية مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للواء الدفاع الإقليمي رقم 106 بمنطقة لوغوفسكي وبلغت الخسائر في هذه المناطق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 135 جندياً، ومدرعتين قتاليتين، و4 مركبات، و3 مدافع هاوتزر.

وفي اتجاه كوبيانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 25 جندياً، و3 مركبات ومدفع أكاتسيا، ومدفع هاوتزر ومدرعة قتالية.

وفي اتجاه خيرسون بلغت خسائر هذه القوات 40 جندياً، وتم تدمير 6 مركبات، ومدفع هاوتزر ومستودع ذخيرة للواء الإقليمي رقم 123 في منطقة قرية كيزوميس.

واستهدف الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 85 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 102 مقاطعة.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين بعيدي المدى من طراز هيمارس، وآخر من طراز هارم كما تم إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق خيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 444 طائرة و240 مروحية و4823 طائرة مسيرة و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و10402 دبابة ومدرعة قتالية أخرى و1333 راجمة صواريخ متعددة و5269 مدفع ميدان وهاون و11276 مركبة عسكرية خاصة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency