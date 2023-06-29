توتنهام يضم ماديسون من ليستر سيتي

لندن-سانا

تعاقد نادي توتنهام مع صانع الألعاب الإنكليزي جيمس ماديسون من ليستر سيتي بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن ماديسون البالغ من العمر 26 عاماً وقع على عقد مع توتنهام لمدة خمس سنوات.

وسيصبح الدولي الإنكليزي ثالث صفقات توتنهام الصيفية بعد حارس المرمى الإيطالي غوغلييلمو فيكاريو، والجناح ديان كولوسيفسكي الذي انتقل إلى الفريق بشكل كامل قادما من يوفنتوس.

وانضم ماديسون إلى ليستر في العام 2018 وفي خمسة مواسم لعب 203 مباراة وسجل 55 هدفاً، وساعد الفريق في الفوز بكأس إنكلترا.

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