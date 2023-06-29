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طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وأجواء معتدلة لطيفة ليلاً في أغلب المناطق

2023-06-28

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، سديميا مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وليلاً يكون الجو معتدلاً ولطيفاً في أغلب المناطق مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً الـ 50-كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة، والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق35/ 17
المنطقة الجنوبية33 /17
المرتفعات الجبلية29 /16
المنطقة الوسطى33 / 21
المنطقة الساحلية30 / 23
المنطقة الشمالية35 / 23
منطقة الجزيرة41 / 22
المنطقة الشرقية42/ 25
منطقة البادية37/22

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