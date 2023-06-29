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زاخاروفا: نظام كييف لا يفكر في السلام ويواصل طلب أسلحة من الغرب

2023-06-28

موسكو-سانا

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف لا يفكر في السلام، ويواصل طلب أسلحة من الغرب مفندة كلامه حول محادثات محتملة مع روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها تعليقا على التصريحات الأوكرانية بشأن مفاوضات محتملة مع روسيا: إن “نظام كييف ينسى بأنه هو من علق من جانب واحد عملية التفاوض مع روسيا في آذار العام الماضي بناء على طلب من الغرب”، مذكرة بأن “هذا النظام شرع لاحقاً فرض حظر على إجراء محادثات مع روسيا حيث لم تسمع موسكو أبداً أي شيء عن استئناف عملية التفاوض”.

ولفتت زاخاروفا إلى أنه على العكس من ذلك تتكرر فقط الطلبات والدعوات والمطالبات للغرب لتزويد النظام الأوكراني بالمزيد من الأسلحة.

وفي السياق ذاته اعتبرت زاخاروفا أن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في تحقيق اتفاقات سلام في أوكرانيا إذا أراد النظام في كييف ذلك.

وأشارت زاخاروفا إلى أن رئيس بيلاروس، سياسي ماهر ودبلوماسي قادر على حل المشكلات المعقدة والمهام غير البسيطة بسرعة.

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