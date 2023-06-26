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مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين شرق سلفيت

2023-06-25

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على ممتلكات الفلسطينيين شرق مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عدداً من المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال قرية ياسوف شرق المدينة ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما ألحق أضراراً في بعضها.

وأصيب فلسطيني واشتعلت النيران في مساحات من الأراضي الزراعية في وقت سابق اليوم، جراء اعتداءات مستوطنين على بلدتي الزاوية غرب مدينة سلفيت وترمسعيا شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

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