لجنة أمن الدولة البيلاروسية: استخبارات أجنبية تقود مخططاً للاستيلاء على السلطة

مينسك-سانا

كشفت لجنة أمن الدولة في بيلاروس أن موظفي أجهزة استخبارات أجنبية موجودون على أراضي بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق، بهدف تدريب مقاتلين في إطار خطة للاستيلاء على السلطة بالقوة في بيلاروس.

وقال نائب رئيس قسم التحقيق في اللجنة قسطنطين بيتشيك في حديث لقناة (بيلاروس 1): “إن لجنة أمن الدولة تعرف هؤلاء المسلحين الذين يخضعون للتدريب، وتعرف هوية ضباط أجهزة المخابرات الذين يقومون بتدريبهم، وهي على علم بالأموال التي تمول الأنشطة الإرهابية تحت ذرائع مختلفة”.

وأوضح بيتشيك أن تدريب هؤلاء المسلحين يتم على أساس القوات الخاصة والمجموعات المسلحة، وبعد تلقيهم التدريبات الأساسية، يتم اختبارهم في ميدان المعركة شرق أوكرانيا، وبعد ذلك يعودون ويصبحون مدربين ويقومون بالإعداد لهجمات إرهابية، ويطورون خططاً لغزو مسلح لجمهورية بيلاروس، بما في ذلك بدعم من الجيوش النظامية لتلك البلدان التي تحتضنهم.

وأكد بيتشيك أن الأمن البيلاروسي يمتلك القدرة على القضاء على هذا التهديد في الوقت المناسب، وسيفوت على الإرهابيين الفارين والغرب الذي يقف وراءهم أي فرصة للنجاح.

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