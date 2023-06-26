حفل فني وعرض موسيقي في رابع أيام فعاليات ملتقى طرطوس الخامس للموسيقا

طرطوس-سانا

ضمن فعاليات ملتقى طرطوس الخامس للموسيقا أحيا كورال أرجوان مساء اليوم حفلاً فنياً موسيقياً على خشبة المسرح الثقافي بطرطوس، فيما قدم أطفال مركز نغم وقلم عرضاً موسيقياً على الطريق في حديقة الباسل بالمدينة.

وتضمن الحفل الفني الغنائي الذي أحياه الكورال بقيادة المايسترو بشر عيسى مجموعة من الأغاني بثماني لغات، أديت بنفس وصوت وإحساس واحد وعلى مستوى عال من الاحتراف والإتقان العالي.

وأشار عيسى في تصريح لمراسلة سانا إلى أن هذه المشاركة تعد الخامسة للكورال على التوالي بمناسبة يوم الموسيقا العالمي، مبيناً أن الحفل قدم بمشاركة كورال الأطفال المؤلف من 80 طفلاً وطفلة، وكورال الكبار المؤلف من 40 فرداً، الذين قدموا باقة من الأغاني بثماني لغات عبر القارات الخمس، منها البرتغالي والايطالي والإسباني واليوناني والإنكليزي إلى جانب الآرامي.

وأشارت لانا كفا المشاركة بكورال الكبار إلى أنها أدت سبع أغان، معتبرة أن الموسيقا لا تحتاج إلى مترجم وهي مرممة للنفس.

وأقيم أيضاً عرض موسيقي بعنوان “موسيقا على الطريق” في حديقة الباسل قدمه أطفال مركز نغم وقلم، بمشاركة 10 يافعين إلى جانب عدد من ذوي الإعاقة.

وأوضحت رئيس فريق مهارات الحياة منى أسعد أن المشاركين عزفوا على مختلف الآلا ت الموسيقية، منها عود وبيانو وكمان وبزق ودف وغيرها، لافتةً إلى أن الفريق الذي تأسس منذ 12 عاماً شارك بالعديد من الأنشطة سواء كان بالمسرح أو بالموسيقا.

وأشار غياث كابر مدرب بفريق مهارات الحياة إلى أن الهدف من الفعالية نشر ثقافة الفرح والسرور بين الناس وسط أحضان الطبيعة، لافتاً إلى أن الفريق قدم باقة من الأغاني المبهجة منها الطربي والشعبي.

هيبه سليمان ورانيا شما

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