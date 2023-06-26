فتح باب التسجيل في ملتقى الشباب السوري للسياحة 2023

دمشق-سانا

أعلنت وزارة السياحة وهيئة التميز والإبداع فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في ملتقى الشباب السوري للسياحة 2023 المقرر إقامته في شهر أيلول المقبل.

وحسب بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم يمكن للراغبين التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية الموجودة على موقع هيئة التميز والإبداع وصفحتها الرسمية على فيسبوك لغاية الخامس عشر من شهر تموز المقبل.

وأشار البيان إلى أن شروط التسجيل هي أن يكون المشارك ضمن الفئة العمرية من 15 وحتى 18 سنة، ويمكن أن يكون الترشيح من المدارس أو المنارات أو الجمعيات أو المنظمات أو بشكل مباشر من الأفراد.

كما يشترط لاختيار المشاركين أن يمثل كل مشارك نفسه وليس محافظته أو مؤسسته، إضافة إلى ضرورة أن يتقدم الراغبون بالمشاركة بنبذة عن نشاطهم المجتمعي أو البيئي أو السياحي بما لا يزيد عن 500 كلمة، ومن ثم الخضوع لمقابلة شفهية أو عبر الإنترنت، كما تطلب موافقة الأهل في حال ترشيح المدرسة لمن هم دون السن القانونية.

وحسب البيان ستحدد لجنة المشاركين آلية شفافة للمفاضلة بين الترشيحات وانتقاء الأفضل كقيمة مضافة، مع مراعاة التكافؤ بين الذكور والإناث والتمثيل من المحافظات.

ولفت البيان إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول ملتقى الشباب السوري للسياحة 2023 من خلال الرابط الإلكتروني المخصص.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال ملتقى الشباب السوري للسياحة 2023 الذي تقيمه وزارة السياحة وهيئة التميز والإبداع في النصف الأول من شهر أيلول المقبل، ويتمحور حول إبراز كنوز سورية الثقافية والتاريخية والطبيعية والسياحية والمشاريع التنموية المرتبطة بها، ويترافق مع إطلاق حوار شبابي حول استكشافها وطرائق تسويقها وحمايتها من خلال مفاهيم سياحية عصرية غير تقليدية تنموية مستدامة تحفز الحراك المحلي وتحافظ على البيئة.

ويتضمن الملتقى محاضرات نوعية يلقيها اختصاصيون وقادة رأي ضمن محاور الملتقى المعتمدة، إضافة إلى ورشات عمل تخصصية يكتسب منها المشاركون مهارات ومعارف جديدة وضمناً مفاهيم المناظرة، وكذلك جلسات حوارية مع أصحاب قرار وشخصيات عامة وزيارات، وجولات ميدانية اطلاعية لمواقع هذه الكنوز والمشاريع التنموية المرتبطة بها.

ومن أهداف الملتقى أيضاً أن تكون النسخة الأولى منه تجربة عملية على طريق التحضير لملتقى شبابي عربي للسياحة تدعو إليه سورية في عام 2024، إضافة إلى الإضاءة على شخصيات عامة ورياضية وفنية تصبح سفراء للسياحة في سورية ويستضيفها الملتقى، وكذلك الإضاءة على دور المجتمعات المحلية النشيطة والفعالة في إعادة إحياء المناطق الأثرية والثقافية والطبيعية

المنكوبة من الزلزال والإضاءة والترويج لبلدات وقرى تتميز بخصوصيتها الثقافية.

هيلانه الهندي

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