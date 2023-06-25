انطلاق منافسات بطولة تيم سبيرت ماسترز لفروسية القفز على الحواجز

ريف دمشق-سانا

انطلقت اليوم بطولة تيم سبيرت ماسترز لفروسية القفز على الحواجز، والتي يقيمها اتحاد الفروسية بالتعاون مع أكاديمية تيم سبيرت وتستمر حتى يوم غد لمختلف الفئات.

وأقيمت في اليوم الأول للبطولة ثلاث مسابقات، وهي مباراة مرحلتين ومباراة صعوبات متدرجة ومباراة الفرق، حيث أسفرت النتائج عن فوز الفارس عبدالله العلي بالمركز الأول لمباراة ارتفاع 80 سم “مرحلتين”، تلاه الفارس ليث الدباس ثم أنس اليوسف فالفارسة جوري بحبوح بالمركز الرابع، وجاء بالمركز الخامس الفارسان عبد الهادي أسعد والجواد النقري.

وفي مباراة فئة 100 سم “صعوبات متدرجة وجوكر” حل الفارس الحسن النقري بالمركز الأول والفارسة جنى غباش بالمركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث الفارس محمد اليوسف، وحل بالمركزين الرابع والخامس الفارسان ليث غريب وتيما أبو نبوت.

وتصدر كل من الفارسة شام الأسد والفارسين مروان زبيبي وليث غريب فئة 120 سم للفرق، بينما حل ثانياً الفريق الذي ضم الفارسة بشرى الأسد والفارسة شام الأسد والفارس غالي الزيبق وجاء ثالثاً فريق الفارسة شام الأسد والفارس غالي الزيبق والفارس محمد عجان.

محمد الرحيل

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