مشاركة واسعة في الفعالية الترويجية بدمشق لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بالصين

دمشق-سانا

بمشاركة واسعة لرياضيي سورية في عدد من الألعاب، أقامت اللجنة الأولمبية السورية اليوم فعالية ترويجية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق لاستضافة الصين دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغزو في شهر أيلول القادم.

وتضمنت الفعالية سباقين للدراجات وللجري وعروضاً في ألعاب الكاراتيه والتايكوندو والجمباز والريشة الطائرة ومصارعة الأذرع وكرة الطاولة وكرة اليد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بنهاية الفعاليات الرياضية الترويجية للدورة الآسيوية المقبلة لفت وسام التركماني مسؤول المشاريع والإدارة في المجلس الأولمبي الآسيوي إلى أهمية هذه الفعالية الترويجية، والتي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة ومنح الفرصة للمشاركين من مختلف الأعمار لأن يكونوا جزءاً من الدورة الآسيوية، إضافة إلى الترويج للحياة الصحية السليمة وتعزيز القيم الأولمبية والتعريف بدورة الألعاب الآسيوية.

وأشار التركماني إلى المستوى الجيد للرياضة السورية ووجودها القوي في البطولات الآسيوية والمواهب الملفتة التي شاهدها من خلال فعالية اليوم بعدد من الألعاب، وهو ما يعطي انطباعاً جيداً عن الإعداد الجيد الذي تنتهجه كوادر الرياضة السورية فيما يتعلق بالفئات العمرية الصغيرة.

وبين التركماني أن دورة الألعاب الاسيوية التي كانت بدايتها في الهند سنة 1951 أقيمت عام 1990 في بكين، وفي غوانجو عام 2010، وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها بالصين هذا العام.

بدوره عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اللواء موفق جمعة استعرض رسالة المجلس للفعالية الترويجية “الفان ران”، حيث تعزز روح المرح والصداقة في جميع أنحاء القارة الآسيوية، وتخلق رابطاً بين المشاركين، وتتيح للجميع أن يكون جزءاً من الدورة الآسيوية.

وأوضح اللواء جمعة أن الدورة الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة ستقام في أيلول القادم، وتحظى بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي من 45 لجنة أولمبية وطنية، ورياضيو سورية يحرصون على المشاركة بها وينافسون بقوة في مسابقاتها.

وفي ختام الفعالية تم توزيع الميداليات الملونة على الفائزين بالسباقات وسط أجواء تشجيعية من جمهور وكوادر الرياضة السورية.

محمد الرحيل وهناء صقور

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