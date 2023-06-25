مصرع عشرة أشخاص جراء حادث تصادم بين حافلتي ركاب جنوب باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح، في حادث تصادم وقع بين حافلتي ركاب في ناحية نواب شاه بمقاطعة السند جنوب باكستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن خدمة الإنقاذ الباكستانية قولها إن “الحادث وقع عند تجاوز حافلتين كانتا تسيران باتجاهين متعاكسين على طريق أحادي المسار مركبتين مختلفتين في الوقت ذاته، ما أدى إلى اصطدام مباشر بينهما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين بجروح تم نقلهم إلى المشافي.

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