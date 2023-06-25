مقتل شخص وإصابة 9 آخرين إثر سقوطهم من قطار بمدينة ألعاب في السويد

استوكهولم-سانا

قتل شخص، وأصيب تسعة آخرون، جراء سقوطهم من قطار أفعواني في مدينة ألعاب “غرونا لوند” بالعاصمة السويدية استوكهولم اليوم.

وقالت “انيكا تروسيليوس” المتحدثة باسم إدارة مدينة الألعاب لمحطة “اس في تي” التلفزيونية: إن الحادث أسفر عن مقتل شخص، فيما أكدت مصادر في الشرطة أن القطار انحرف عن مساره جزئياً، ما جعل الركاب يسقطون، ولقي أحدهم حتفه، فيما أصيب 9 آخرون بجروح، بينهم أطفال وبالغون دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول الحادث.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى مروحية إلى مكان الحادث، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ووفقاً للإدارة، فقد تم إغلاق مدينة الألعاب التي يبلغ عمرها 140 عاماً حتى إشعار آخر، وقالت الإدارة على موقعها الإلكتروني: إن ارتفاع القطار الأفعواني يبلغ 30 متراً، وتصل سرعته إلى 90 كيلومتراً في الساعة.

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