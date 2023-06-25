 فريق بحثي دولي.. ساعات اليوم الواحد كانت 19 فقط لمدة مليار سنة

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية جديدة قام بها فريق بحثي دولي عن أن مدة اليوم الواحد على كوكب الأرض كانت خلال مليار سنة 19 ساعةً فقط، ثم ازدادت إلى 24 ساعةً، وذلك بسبب تأثير جاذبية القمر.

وتوصل الباحثون خلال الدراسة التي نشرت في دورية “نيتشر جيوساينس” العلمية إلى اكتشاف مثير للدهشة عبر دلائل علمية تؤكد أن عدد ساعات اليوم الواحد بلغ في إحدى مراحل الحياة على الأرض 19 ساعة، وأن ذلك امتد لنحو مليار سنة، مشيرين إلى أن سبب ذلك يعود لتأثير جاذبية القمر الذي بدأ في تغيير مداره والابتعاد عن الأرض، فكلما ابتعد القمر تراجعت قوة تأثيره على دوران كوكبنا، وهو ما أسهم في زيادة عدد ساعات اليوم.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، والعالم في معهد الأرض وعلوم الكون بالأكاديمية الصينية للعلوم “روس ميتشل” أن مدة اليوم كانت قصيرة، لأن القمر كان قريباً من الأرض، ولكن تمكن القمر من سرقة طاقة الأرض الناجمة عن دورانها، وهو ما ساعده على الابتعاد عن وبالنسبة للدور الذي أدته الشمس في التأثير على عدد ساعات اليوم أكد الباحثون أنه مهم جداً ولا يمكن اعتباره ثانوياً ، ولكنه يأتي في المرتبة الثانية بعد القمر، إذ ساهمت معه في تثبيت عدد ساعات اليوم الواحد عندما كان /19/ ساعة فقط على مدار مليار سنة.

وقال الباحث المساعد من جامعة كيرتن الأسترالية “أويه كيرشر”: إن قوة تأثير القمر والشمس على الأرض بلغت في وقت سابق مستوى متعادلاً نسبياً ، وهو ما أدى إلى حدوث استقرار كبير في كل مناحي الحياة على كوكبنا.

وخلص الباحثون إلى أن امتداد ساعات اليوم إلى 24 ساعة كان له من دون شك تأثير إيجابي من حيث زيادة إنتاج الأكسجين الذي أسهم في نمو الكائنات الحية على كوكب الأرض.

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