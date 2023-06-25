لافروف: مزاعم بايدن وزيلينسكي حول التهديد النووي الروسي نابعة من خيالهما الخصب

موسكو-سانا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، حول تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية بأنها مزاعم نابعة من خيالهما الخصب.

ونقل موقع آر تي عن لافروف قوله في تصريح صحفي اليوم: “من الصعب التعليق على ما يقوله بايدن مؤخراً.. لا أهمية كبيرة لتخيلات لفظية لا أساس لها”.

وأضاف لافروف: “إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هذا الشأن ناتجة عن قدرة عالية على التخيل”، موضحاً أنه “لا يمكن تحمل المسؤولية عن الحالة النفسية لمن يثبتون بشكل متكرر يومياً عدم كفاءتهم”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency