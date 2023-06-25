غريب آبادي: الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب غير قانونية وجريمة ضد الإنسانية

طهران-سانا

أكد أمين لجنة حقوق الإنسان نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران كاظم غريب آبادي أن الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن على 25 بلداً حول العالم تعتبر غير قانونية وهي أكبر جريمة ضد الإنسانية.

وقال غريب آبادي في مؤتمر صحفي حول موضوع أسبوع الإفصاح عن حقوق الإنسان الأمريكية: “يجب اعتبار هذه الإجراءات بمثابة وسيلة حرب وليست برمجيات، بل أجهزة ضد الإنسانية وعلى خلاف استخدام الأسلحة التي تقتل أرواحاً من الأبرياء فإن هذه الإجراءات تلحق أيضاً الكثير من الضرر في مختلف المجالات، إضافة إلى قتل المزيد من الأبرياء”.

وأشار غريب آبادي إلى أن واشنطن ارتكبت العديد من جرائم القتل وجرائم ضد الإنسانية، حيث قتلت أكثر من 35 مليون شخص في فيتنام وكوبا والمكسيك والعراق وأفغانستان، لافتاً إلى أن أمريكا ارتكبت العديد من الجرائم بحق الشعب الإيراني وتقدم نفسها على الدوام على أنها داعمة لحقوق الإنسان، مذكراً بأن أمريكا سعت لتقسيم إيران.

وأوضح غريب آبادي أن تاريخ الولايات المتحدة مليء بالأعمال السوداء، مؤكداً أن الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني والتمييز العنصري ضد النساء والسجناء والتمييز العرقي والعنصري أمثلة أخرى على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تملك سلطة الحديث عن حقوق الإنسان لأن أربعة آلاف شخص يموتون في السجون الأمريكية كل عام، وقال: “إن أمريكا ارتكبت أكبر الجرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتها على أفعالها”.

وأشار غريب آبادي إلى أن دولاً كثيرة وقعت ضحية لجرائم الولايات المتحدة ولدينا علاقات طيبة مع هذه الدول، وقال: “إنه وفي مجال الإجراءات أحادية الجانب تم عقد اجتماعات مختلفة بمشاركة أكثر من 30 دولة بالتنسيق مع إيران”.

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