عبد اللهيان: إيران تعارض الحرب في أوكرانيا واقترحت حلاً سياسياً لها

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تعارض الحرب في أوكرانيا، وقد اقترحت حلاً سياسياً لهذه الأزمة.

وحذر عبد اللهيان في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن من أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى تصعيد التوتر وتراجع الاستقرار في المنطقة.

ووصف عبد اللهيان العلاقات بين بلاده والدنمارك بأنها ثمينة، مشدداً على ضرورة إجراء مفاوضات منتظمة لتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه وصف وزير الخارجية الدنماركي العلاقات بين البلدين بالتاريخية وأشار إلى أن الحوارات مع طهران مهمة، مؤكداً استمرار المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

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