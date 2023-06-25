طلاب شهادة التعليم الأساسي ينهون امتحاناتهم

دمشق-سانا

أنهى طلاب شهادة التعليم الأساسي اليوم امتحاناتهم لعام 2023، حيث قدموا مادة اللغة العربية، فيما تستمر امتحانات الإعدادية الشرعية والثانوية العامة الفرع العلمي والمهنية والشرعية حتى يوم غد الـ 26 من حزيران الجاري.

وأوضحت مديرة الإشراف التربوي إيناس مية في تصريح لمراسلة سانا أن نتائج العينات العشوائية لمختلف المواد، والمصححة من لجان التصحيح، كانت جيدة وموزعة وفق مستويات الطلاب، بحيث كانت نسبة النجاح في هذه العينات تماثل السنوات السابقة، وتزيد عليها في بعض المواد.

وأكدت مية أن أسئلة الامتحانات هذا العام وضعت بشكل يراعي ظروف الطلاب في المناطق المتضررة من الزلزال، وتم إشراك عدد من معلمي هذه المناطق في وضع نماذج اختبارات نهائية قدمت ضمن بنك الأسئلة، فضلاً عن أن سلالم التصحيح كانت مناسبة وتراعي إجابات الطلبة المنطقية.

بدوره بين مدير الامتحانات يونس فاتي أنه تم ضبط عدد من حالات الغش بعدد من المحافظات، وتم التعامل معها قانونياً، وأحيلت جميعها بكتب رسمية إلى وزارة الداخلية لعرضها على القضاء المختص، كما تم كف يد عدد من المعلمين المخالفين لأنظمة الامتحانات وأحيلوا إلى المحكمة المسلكية.

وأكد فاتي أنه يتم بذل كل الجهود لضبط أي حالة غش، بما يسهم في أن تكون الامتحانات عادلة وهادئة، متوجهاً بالشكر للطلاب والمعلمين والمواطنين الذين يتواصلون مع الوزارة لعرض الشكاوي التي يلاحظونها ليصار إلى معالجتها فوراً.

وكان أكثر من 321 ألف تلميذ، بدؤوا في الـ 8 من حزيران الجاري امتحانات شهادة التعليم الأساسي في جميع المحافظات لدورة عام 2023، موزعين على 2718 مركزاً امتحانياً.

رحاب علي

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