المسرح في تظاهرة فرح الطفولة خلال عطلة عيد الأضحى

دمشق-سانا

تقيم مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة تظاهرة فرح الطفولة، خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك على مسارح مدينة دمشق والمحافظات.

وتشمل العروض المسرحية العرض البصري الغنائي علاء الدين والمصباح السحري، من إخراج بسام الحميدي عند السادسة مساء على مدى الأيام الأربع على مسرح الحمراء، ومسرحية نرجس من إخراج عبد السلام بدوي على مسرح القباني في الرابعة ظهراً من أول وثاني أيام العيد.

أما مسرح العرائس سيستضيف عند الثانية ظهراً من يومي الأربعاء والخميس مسرحية نهاية المخادع للمخرج نديم سليمان، بينما سيعرض يوما الجمعة والسبت العرض المسرحي الحمار السحري من إخراج خوشناف ظاظا.

كما يستضيف المركز الثقافي العربي في ببيلا عروضاً مسرحية متنوعة طوال فترة العيد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، أما المسرح الروماني في حديقة تشرين سيقدم عروضه عند السابعة والنصف مساءً، بينما تحتضن صالة البر والإحسان في الزبداني آخر أيام العيد العرض المسرحي علي بابا ومرمر من إخراج سعيد عطايا.

وسيكون الأطفال على موعد مع عروض مسرحية متنوعة ستعرض على المسارح والمراكز الثقافية في محافظات حمص، حماة، حلب، طرطوس، اللاذقية، درعا،السويداء، دير الزور، الحسكة والقامشلي.

أماني فروج

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