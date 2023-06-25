القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم القضاء على خمسين جندياً أوكرانياً، خلال صد هجوم للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن متحدث باسم قوات فوستوك الروسية أوليغ تشيخوف قوله: “صدت وحدات متقدمة من تجمع القوات الروسية هجمات للعدو بالقرب من ماكاروفكا على محور جنوب دونيتسك، حيث تم تدمير دبابة ومدرعات وقوة بشرية أوكرانية،” مضيفاً: كما صدت قوات فوستوك على محور زابوروجيه هجوماً معادياً على منطقة روفنوبل، وتم تدمير دبابات وعربات وقوة بشرية للعدو ما أدى لتراجعه.

وأوضح المتحدث باسم القوات أن مدفعية التجمع دمرت في محور جنوب دونيتسك عربات مدرعة وشاحنة بيك آب وقوة بشرية معادية في منطقة نوفودونيتسك، كما دمر سلاح الجو الروسي عربات مدرعة وتجمعات لقوات النظام الأوكراني في منطقة نسكوتشني.

ولفت تشيخوف إلى أن مدفعية قواته دمرت على محور زابوروجيه شاحنة تقل مجموعة نازية تابعة لقوات كييف في منطقة نوفودانيلوفكا، وطاقم هاون في منطقة مالايا توكماتشكا، ومدفع هاوتزر (مستا-بي) في منطقة بيلوجوري، ومدفع هاوتزر (أم 777) أمريكي الصنع في منطقة نوفوسيلوفكا.

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