تسويق 792 طناً من بذار القمح والشعير الإكثاري في درعا

درعا-سانا

وصلت الكميات المسوقة من بذار القمح لصالح فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا حتى اليوم إلى 655 طناً، ونحو 137 طناً من الشعير.

وأوضح مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن إجراءات التسويق تسير بوتيرة جيدة وسط إجراءات ميسرة لجهة سرعة الاستلام من الفلاحين المتعاقدين ودفع الثمن التشجيعي من قبل الدولة، مبيناً أن لدى الفرع كتلة مالية كافية لصرف مستحقات الفلاحين عن طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني بإزرع.

وأشار إلى أنه وبالتوازي مع استلام القمح تتم عملية غربلة وتعقيم الأقماح المسوقة، لحمايتها من الإصابات الحشرية وتخزينها، بما يكفل تأمين البذار للفلاحين بالمواصفات المطلوبة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency