خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا تشهد توسعاً ملحوظاً خلال العام الجاري

بكين-سانا

شهدت خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا نمواً قوياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع قدرة وكفاءة النقل بشكل مستمر.

ونقلت وكالة شينخوا عن شركة مجموعة سكك الحديد الوطنية الصينية المحدودة قولها اليوم: “ارتفع عدد خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، لتصل الرحلات إلى 7126 رحلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري”.

وأشارت الشركة إلى أنه وخلال شهر أيار ارتفع عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1515، حيث نقلت القطارات نحو 165 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدما من البضائع، ما يمثل زيادة بنسبة 29 بالمئة مقارنة بعام مضى، في حين وصلت خطوط خدمات قطارات الشحن إلى 213 مدينة في 25 دولة أوروبية.

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