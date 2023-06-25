مصرع شخص وإصابة العشرات إثر تسرب غاز سام شرق الهند

نيودلهي-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات، إثر تسرب غاز سام في منطقة صناعية بولاية بيهار شرق الهند.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة المحلية قولها اليوم: “تلقينا بلاغاً يفيد بوقوع تسرب غاز من أسطوانة أمونيوم في مصنع للألبان في منطقة فيشالي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 35 آخرين نتيجة استنشاق الغاز، جرى إسعافهم للمستشفى بحالات صحية تراوحت بين المتوسطة والحرجة”.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم احتواء الوضع مع وصول العديد من سيارات الإطفاء لمكان التسرب، فيما تتواصل التحقيقات.

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