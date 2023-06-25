بيسكوف: القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد في دونباس

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ما حدث اليوم بخصوص مقاتلي شركة فاغنر العسكرية لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية الخاصة، مشدداً على أن القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد على جبهة القتال في دونباس.

وذكر بيسكوف في إفادة صحفية عبر الهاتف اليوم أن السلطات الروسية ستسقط الدعوى الجنائية ضد متزعم مجموعة فاغنر يفغينى بريغوجين الذي سيغادر إلى بيلاروس.

وقال بيسكوف: “إن جزءاً من مقاتلي فاغنر ممن رفضوا منذ البداية المشاركة في حملة بريغوجين ستكون متاحة أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع”، مؤكداً أنهم لن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفقا صباح اليوم على وساطة مينسك في عملية التسوية، لافتاً إلى أن الوساطة كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروس ومن منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية.

وكانت الرئاسة البيلاروسية بينت أن لوكاشينكو وبعد التنسيق مع بوتين أجرى اتصالاً مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على وقف تحركات مسلحي مجموعته في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة الوضع.

وفي سياق متصل أعلنت وسائل إعلام روسية أن بريغوجين غادر مع عدد من مقاتليه مقر الإدارة العسكرية للمنطقة الجنوبية في مدينة روستوف على نهر الدون، مشيرة إلى أن المركبات والمعدات العسكرية بدأت بالمغادرة أيضاً باتجاه المعسكر الميداني في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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