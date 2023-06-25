بفارق نقطتين… الوحدة يفوز على النواعير ويتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

بعد مباراة مثيرة وأداء قوي تمكن فريق الوحدة من التأهل إلى الدور النهائي في الدوري السوري لكرة السلة للرجال بعد فوزه على النواعير بفارق نقطتين، وبنتيجة 66-68 نقطة في المباراة الفاصلة التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق مساء اليوم.

وقدم فريق النواعير أداء قوياً في الربعين الأول والثاني من المباراة معتمداً على الهجوم الكثيف والتسديد من خارج القوس ليتقدم بواقع 20-11 نقطة و20-13 نقطة، واستطاع الوحدة تقليص الفارق ليتقدم في الربع الثالث بواقع 22-11 نقطة ،وشهد الربع الأخير من المباراة إثارة وندية من قبل الفريقين ليتمكن الوحدة من حسم النتيجة لمصلحته بواقع 22-15 ويتأهل الى الدور النهائي .

ويلتقي غداً الاتحاد أهلي حلب مع الجيش في مباراة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيواجه الوحدة.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق المتأهلة في مواجهتي نصف النهائي للفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات، ويتأهل الفريقان الفائزان إلى الدور النهائي الذي يحتاج فيه الفريق المتوج ببطولة الدوري للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency