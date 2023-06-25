الإسباني ألكاراز يتأهل إلى نهائي بطولة كوينز للتنس

لندن-سانا

تأهل الاسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانيًا عالميًا إلى نهائي بطولة كوينز للتنس.

وجاء تأهل ألكاراز بعد فوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا المصنف 32 عالميًا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6-3 و 6-4 ليضرب موعداً في النهائي مع الاسترالي أليكس دي مينور المتأهل على حساب الدنماركي هولغر رونه.

وفي حال نجح ألكاراز بالفوز بالبطولة سيستعيد صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يبتعد عنه بفارق 420 نقطة، ويدخل بالتالي قرعة بطولة ويمبلدون التي تنطلق بعد 10 أيام.

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