الخارجية الروسية: لا يتم تنفيذ كامل بنود اتفاقية الحبوب رغم تصريحات الأمم المتحدة

موسكو-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية الكم الهائل من تصريحات الأمم المتحدة بخصوص اتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول في تموز الماضي، لافتة إلى أنه لا يتم تنفيذ كامل بنود الاتفاقية بل تقتصر على تصدير الحبوب الأوكرانية ضمن مبادرة البحر الأسود.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “بحسب المذكرة بين روسيا الاتحادية والأمم المتحدة لم يتم فعل أي شيء، والواقع لا يزال على حاله، ومن بين حزمة الاتفاقات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة يتم تنفيذ مبادرة البحر الأسود فقط”.

ورأت الوزارة أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة في ظل هذه الخلفية هو محاولات الأمم المتحدة تضليل المجتمع الدولي بتصريحاتها المتفائلة بشأن الجهود الدؤوبة، والتي رغم كل شيء وحتى مع مرور عام لم تسفر عن أي نتائج.

وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في الـ 22 من تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، وهي جزء من مجموعة اتفاقيات مصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة،

وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت المالي العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات.

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