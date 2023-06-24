الرئاسة البيلاروسية: متزعم مجموعة فاغنر قبل اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحيه وتهدئة الوضع

مينسك وموسكو-سانا

أعلنت الرئاسة البيلاروسية أن الرئيس الكسندر لوكاشينكو وبعد التنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً مع متزعم مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين حيث وافق الأخير على وقف تحركات مسلحي مجموعته في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة الوضع.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم: “إن بوتين أطلع لوكاشينكو صباح اليوم على الوضع في جنوب روسيا بخصوص شركة فاغنر العسكرية الخاصة واتفق الرئيسان على العمل المشترك وإجراء محادثات مع رئيس فاغنر”.

وأضافت الرئاسة: “إن المفاوضات مع بريغوجين استمرت طوال اليوم ونتيجة لها تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا حيث قبل بريغوجين اقتراح لوكاشينكو وقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة فاغنر على أراضي روسيا واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة الوضع”.

واختتمت الرئاسة بيانها بالقول: “في الوقت الحالي يوجد خيار مقبول ومريح تماماً لحل الموقف مطروح على الطاولة مع ضمانات أمنية لمقاتلي شركة فاغنر العسكرية الخاصة”.

من جهته أعلن بريغوجين في تسجيل صوتي نشره في قناته على موقع تلغرام وقف تحرك المجموعات المسلحة التابعة له باتجاه موسكو والمغادرة في الاتجاه المعاكس.

وقال بريغوجين: “منعاً لإراقة الدماء كتائبنا المسلحة استدارت وستغادر في الاتجاه المعاكس أي إلى المعسكرات الميدانية وفقا للخطة”.

وكانت مجموعات مسلحة تابعة لقوات فاغنر العسكرية الخاصة برئاسة بريغوجين استولت على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف وأعلنت العصيان المسلح.

ووصف الرئيس بوتين تصرفات بريغوجين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا فيما فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد بريغوجين بموجب تهمة تنظيم عصيان مسلح.

بدوره أعلن محافظ روستوف فاسيلي غولوبيف أن كل المؤسسات العامة في المنطقة تعمل بشكل طبيعي بما في ذلك المؤسسات الطبية والشركات الصناعية ووسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية وخدمات الإسعاف.

وأشار المحافظ إلى وجود مخزون كاف من المنتجات الغذائية والوقود في المدينة ويتم تجديدها بانتظام داعياً السكان إلى توخي الحذر وعدم مغادرة منازلهم والابتعاد عن المعدات العسكرية والأفراد المسلحين.

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