مينسك: لا نزال حليفاً قوياً لموسكو وندعمها لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

مينسك-سانا

أكد مجلس الأمن البيلاروسي أن مينسك لا تزال حليفاً قوياً لموسكو، وتدعمها في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المجلس قوله في بيان اليوم: “إن أبناء الشعبين الروسي والبيلاروسي أشقاء، ويربط دولتينا اتحاد سياسي قوي تحت مسمى (دولة الاتحاد)، ولا يمكن فصل بيلاروس عن الأحداث الدائرة في جنوب روسيا، وأي استفزاز أو صراع داخلي هو هدية ثمينة للغرب الجماعي”.

وشدد المجلس على أنه حتى لو لم تقف القوى الغربية المعنية في صلب مثل هذا السيناريو الدائر في روسيا بشكل مباشر، فهي لن تتردد باستغلال الأوضاع وتطويرها وقيادتها في المستقبل إن لم تتوقف هذه الأوضاع سريعاً.

وحث البيان قوات فاغنر المتمردة على العودة لمواقعها في خطوط التماس وتجنب الخلافات الداخلية.

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