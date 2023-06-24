زاخاروفا تدعو إلى الامتثال لأوامر القائد الأعلى للجيش الروسي والاتحاد

موسكو-سانا

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى الامتثال لأوامر القائد الأعلى للجيش الروسي والاتحاد بعد التطورات الأخيرة.

ونقل موقع (RT) عن زاخاروفا قولها اليوم في منشور: “لدينا قائد عام واحد فقط، وقد دعا الجميع إلى الاتحاد، وهذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا الآن”.

بدوره دعا رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قوات فاغنر إلى اتخاذ القرار الصائب الوحيد المتمثل بالوقوف مع الشعب الروسي وحماية أمن ومستقبل الوطن، وتنفيذ أوامر القائد الأعلى للجيش.

وأضاف فولودين: إن تاريخ روسيا شاهد على أن التحديات والتهديدات الخارجية حشدت مجتمعنا، وإننا نتغلب معاً على جميع الصعوبات.

وتابع فولودين: إن نواب مجلس الدوما الذين يمثلون مصالح مواطني روسيا متمسكون بوحدة الصف، ويعلنون تأييدهم التام للرئيس فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للجيش الروسي، مشيراً إلى أن مشاكل البلاد ومتاعبها على مر التاريخ لم تحدث إلا بسبب الخيانة والانقسام الداخلي.

بدوره أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف ضرورة قمع الإجراء الاستفزازي من قبل قائد قوات فاغنر، مشيراً إلى جاهزيته لاتخاذ إجراءات صارمة إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال قديروف: إن قوات الجيش والحرس الوطني في جمهورية الشيشان تتوجه إلى مناطق التوتر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في خطاب للشعب الروسي صباح اليوم أن المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب الوحدة للتصدي للمخططات الخارجية، وسنعمل على مواجهة التهديد الجديد ومن يسعى لزرع الفوضى في البلاد بشكل صارم وقاطع.

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