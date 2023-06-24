رئيس اتحاد الرياضات الخاصة: هدفنا تشكيل منتخبات أساسية ورديفة للرياضات الخاصة

اللاذقية-سانا

أجرى اتحاد الرياضات الخاصة تجارب لانتقاء المواهب الرياضية في جميع المحافظات، للوقوف على واقع الألعاب ومستوى لاعبي المنتخب الوطني.

وقال رئيس اتحاد الرياضات الخاصة عمر عاشور في تصريح لـ سانا: إننا نعمل بالاتحاد بموجب استراتيجية عمل جديدة، وبأسس علمية مدروسة حددتها اللجنة البارالمبية السورية، بهدف النهوض بالرياضات الخاصة واستثمار المواهب بالشكل الأمثل.

وأضاف عاشور: أجرينا تجارب في مختلف المحافظات شملت 250 لاعباً ولاعبة، الهدف منها تشكيل منتخبات أساسية ورديفة للرياضات الخاصة وانتقاء المواهب للرياضات المعتمدة وتأهيلها من قبل مدربين متخصصين، وفق برامج تدريب.

وبين عاشور أنه لن يتم إهمال باقي الرياضيين الذين يريدون ممارسة الرياضة كنشاط لتحسين القدرات النفسية والبدنية، وهناك مشروع متكامل لهم، لكن التركيز حالياً على استقطاب المواهب من الفئات العمرية الصغيرة، لافتاً إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان الفنية بالمحافظات والتنسيق مع المدربين للنهوض بواقع الألعاب المعتمدة.

يشار إلى أن الألعاب المعتمدة في الرياضات الخاصة هي، القوة البدنية وألعاب القوى والسباحة والسلة والريشة الطائرة وكرة الطاولة.

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