443 طالباً وطالبة في اختبارات الفيزياء والكيمياء ضمن المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين

دمشق-سانا

تنافس 443 طالباً وطالبة من صفوف السابع والثامن للتعليم الأساسي في اختبارات الفيزياء والكيمياء، ضمن المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لعام 2023 الذي تقيمه هيئة التميز والإبداع.

وجرت الاختبارات اليوم بالتوقيت نفسه في المراكز المحددة ضمن الجامعات في المحافظات، حيث تضمنت أسئلة مؤتمتة تهدف إلى قياس مهارات التحليل المنطقي والتفكير الرياضي عند الطلاب، ضمن مفاهيم علمية مستوحاة من المحاور العلمية المحددة.

وأوضحت المهندسة لين قاسم مدير الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع في تصريح لـ سانا أن المتقدمين لاختبارات اليوم توزعوا بين 230 طالباً و 213 طالبة من فئة اليافعين ممن تأهلوا من المرحلة الأولى من مختلف المحافظات.

وأشارت قاسم إلى أن الناجحين في اختبارات المرحلة الثانية من فئتي الصغار واليافعين في اختصاصات الرياضيات وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء سيتأهلون إلى التصفيات النهائية المقررة إقامتها خلال شهر آب المقبل.

يذكر أن الأولمبياد العلمي لليافعين عاد هذا العام بإنطلاقة جديدة، من خلال إتاحة فرصة المشاركة لطلاب وطالبات الصفين الخامس والسادس للتعليم الأساسي عن فئة الصغار، بعد أن كان هذا الأولمبياد مقتصراً خلال العامين الماضيين على طلاب الصفين السابع والثامن للتعليم الأساسي، وذلك في اختصاصات الرياضيات وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency