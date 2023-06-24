طهران: إجراءات واشنطن وأوروبا استعراض سياسي لتشويه سمعتنا

نيويورك-سانا

أكدت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة أن مزاعم أمريكا وأوروبا بشأن الطائرات المسيرة هي “استعراض سياسي” لتشوية سمعة إيران، وللتأثير على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن الممثلية الإيرانية قولها في بيان “إن الضغوط التي تمارسها هذه الدول لعدم صدور هذا التقرير في موعده المعتاد هذا الشهر، ونقله إلى الشهر التالي خلال رئاسة بريطانيا لمجلس الأمن تكشف بوضوح عن أهدافهم المغرضة”.

وشدد البيان على أن إيران مع رفضها لهذه الاتهامات الباطلة، أعلنت مراراً وتكراراً أنها ليست ضالعة في الأزمة الأوكرانية التي لا يمكن أن يكون فيها منتصر أو خاسر، ويجب بذل الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للحرب وإقامة سلام دائم.

ووفقاً للقرار 2231 فإن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يقدم كل ستة أشهر في الاجتماع العادي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يلقي الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة كلمة في هذا الاجتماع.

وصدر التقرير الرابع عشر للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2231 وخطة العمل الشاملة في الـ 19 من كانون الأول الماضي، فيما سيكون الجديد التقرير الخامس عشر.

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