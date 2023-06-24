زاخاروفا: موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي للصحفيين الروس

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن بلادها سترد على معاقبة الاتحاد الأوروبي للصحفيين الروس، مشيرةً إلى أن الرد سيطال صحفيي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين في بروكسل.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا قولها على قناتها على تليغرام إنه “سيتم الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الصحفيين الروس، والرد سيطال صحفيي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار في بروكسل”.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أقر في وقت سابق اليوم حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والشخصية، بالإضافة إلى توسيع حظر البث الإعلامي بحق خمس وسائل إعلام روسية.

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