روسيا تحتج على تزويد أمريكا والغرب أوكرانيا بطائرات إف 16

موسكو-سانا

قدمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج للترويكا الغربية المتمثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن الخطط المزمعة بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16، محذرة من أن هذه الخطوة تحمل في طياتها مخاطر زعزعة الاستقرار وتؤدي إلى تصعيد خطير.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “إن اجتماعاً لفريق عمل الخماسية النووية المختص بالعقائد والمخاطر الاستراتيجية على مستوى الخبراء عقد في العاصمة المصرية القاهرة في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري، حيث جرت خلاله مناقشة القضايا المرتبطة بعقائد الدول النووية والبحث عن سبل لتخفيف المخاطر الاستراتيجية القائمة”، مشيرة إلى أن بلادها قدمت خلال هذا الاجتماع للترويكا الغربية احتجاجاً حازماً بشأن الخطط لتسليم طائرات إف 16 القادرة على حمل أسلحة نووية لنظام كييف.

وفي منشور لها اليوم على قناتها على تلغرام كتبت زاخاروفا: “إذن من هم الذين تساعدهم برلين عبر تزويد كييف بالأسلحة؟ …الإجابة واضحة للجميع، إنهم المخربون، لهدم البنية التحتية المدنية… لنسمي الأشياء بمسمياتها هنا: ألمانيا ترعى الإرهاب”.

يشار إلى أن تصريحات زاخاروفا هذه تأتي رداً على ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية في الثامن عشر من الشهر الجاري بأن وزارة الدفاع الألمانية تنطلق من حقيقة أن المخربين الأوكرانيين قد يكونون وراء تفجير خط أنابيب الأمونيا تولياتي أوديسا في منطقة خاركوف.

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