الدفاع الروسية: لا صحة للادعاءات المنسوبة لبريغوجين على مواقع التواصل

موسكو-سانا

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الادعاءات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والمنسوبة لمؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “جميع الرسائل ولقطات الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة لبريغوجين حول ضربة شنتها وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة فاغنر لا تتوافق مع الواقع، وهي استفزاز إعلامي”.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية تواصل القيام بمهام قتالية على خط التماس مع الجيش الأوكراني في منطقة العملية الخاصة.

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