فتوح يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جدد ‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال فتوح في بيان أوردته وكالة وفا اليوم: “إن بيانات الإدانة من المجتمع الدولي غير كافية، لأنها أصبحت مألوفة وليست ذات قيمة لدى حكومة الاحتلال الفاشية ولا تعيرها أي اهتمام، والدليل تغول إجرام المستوطنين وتصاعد أعمالها الإجرامية من مهاجمة القرى الفلسطينية وحرق المنازل والممتلكات وتدنيس الأماكن الدينية، وتصعيد وتيرة الاستيطان في خرق واضح لجميع القرارات الدولية”.

وفي السياق أدانت باكستان بشدة العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين والذي راح ضحيته عدد من الفلسطينيين بينهم طفل إضافة إلى أكثر من 40 مصاباً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش:“ إننا نصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين، ونحث المجتمع الدولي مرة أخرى على اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني”، مؤكدة ضرورة قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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