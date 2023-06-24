عبد اللهيان: ضرورة التعاون والحوار بين دول منطقة الخليج

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة إنشاء آلية مشتركة للحوار والتعاون بمشاركة جميع دول منطقة الخليج الاستراتيجية.

وأعرب عبد اللهيان في تصريح اليوم عن ترحيب بلاده بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بشأن عقد اجتماع وزراء خارجية المنطقة في نيويورك وقال: “نحن طرحنا فكرة تشكيل مجمع للحوار والتعاون بمشاركة جميع دول الخليج في شماله وجنوبه، وسيتم تقديم تفاصيل هذه المبادرة المكتوبة إلى جميع دول الجوار في منطقة الخليج في المستقبل القريب”.

كما كتب عبد اللهيان على حسابه على تويتر “نظراً لأهمية دول الجوار في سياسة إيران الخارجية وتماشيا مع تعزيز سياسة الجوار للحكومة الإيرانية توجهت إلى أربع دول هي قطر وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة”، واصفاً المحادثات بـ “الإيجابية للغاية والبناءة والمفعمة بالأمل للجميع وتبشر بغد أفضل وأكثر أماناً وازدهاراً للشعوب”.

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