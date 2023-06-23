بيسكوف: تصريحات أوباما بخصوص القرم عقلانية

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بشأن سكان شبه جزيرة القرم ينطوي على “بذور عقلانية”.

ورداً على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لمثل هذا التصريح من قبل أوباما، قال بيسكوف وفقاً لوكالة سبوتنيك: “نرى أنه من وقت لآخر لا يزال هناك نوع من الأحكام العقلانية تشق طريقها، وهذا التصريح ينطوي على بذور عقلانية”، مشيراً إلى وجود فئة كبيرة من السياسيين الذين أيدوا فكرة تطوير علاقات جيدة مع روسيا، وعارضوا زرع الخوف منها.

وكان أوباما قال خلال مقابلة تلفزيونية: “إن العديد من سكان القرم الناطقين باللغة الروسية كانوا يؤيدون فكرة انضمام شبه الجزيرة القرم إلى روسيا عام 2014، كما كان هناك تعاطف معين مع الأفكار التي تمثلها روسيا حتى في البرلمان الأوكراني”.

من جهة أخرى أعلن بيسكوف أن مشكلة انتشار أسلحة حلف الناتو الموردة إلى أوكرانيا في جميع أنحاء العالم أصبحت مشكلة حقيقية وواقعاً ملموساً، وقال: “إن نظام كييف لا يستطيع ضمان سلامة هذه الأسلحة والمحاسبة على تسربها”.

وأشار بيسكوف إلى أن هذا الخطر يعد تهديداً ملحاً للغاية، وخاصة أن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا يتم بيعها من قبل مجموعات إجرامية مختلفة في أوروبا، وكل ذلك محفوف بتهديدات كبيرة للأمن الإقليمي وفي سياق أوسع بالأمن العالمي.

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