القوات الروسية تدمر بأسلحة بعيدة المدى مخازن أسلحة غربية لقوات النظام الأوكراني

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت الليلة الماضية بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة مخازن أسلحة غربية لقوات النظام الأوكراني.

وقالت الوزارة في البيان اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: إن محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك شهدت في الـ 24 ساعة الماضية أشد الاشتباكات بين القوات الروسية وقوات النظام الأوكراني ومرتزقته.

وكانت حصيلة العمليات وفق الوزارة كما يلي:

محور جنوب دونيتسك.. تم صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية، كما تم إيقاف أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في زابوروجيه، والقضاء على أكثر من 130 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز دي 20، إضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز كارب بولندية الصنع.

محور دونيتسك.. تم صد أربع هجمات في بيرفومايسكوي وبيرديشي ومارينكا في دونيتسك، وتم القضاء على أكثر من 90 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع هاوتزر دي 20 ومستا بي ، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية تشاسوف يار في دونيتسك.

محوركوبيانسك.. تم القضاء على 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كارب بولندية الصنع، كما تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في خاركوف.

محور كراسني ليمانسك.. تم القضاء على مجموعتين تخريبيتين، و90 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفعين ذاتيي الحركة من طراز غفوزديكا ودي 20 ودي 30.

محور خيرسون.. تم القضاء على أكثر من 40 جندياً أوكرانياً، وتدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز أم 777.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية اعترضت أربعة صواريخ تكتيكية من طراز توشكا يو، إضافة إلى 15 صاروخ هيمارس أمريكي الصنع وقنابل جوية موجهة من نوع جدام أمريكية الصنع، كما دمرت 11 مسيرة أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه.

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