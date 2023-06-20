الطالبة مرح الحمد تهوى تصميم الأزياء وتستعد لإطلاق مشروعها المستقبلي

حمص-سانا

عشقت تصميم الأزياء من خلال متابعتي لأعمال المصممين الكبار، واستهوتني أعمالهم وإبداعاتهم بما تعكسه من خيال واسع وإتقان وجماليات أخاذة، ما دفعني قبل 3 سنوات إلى تبني فكرة تصميم الأزياء والغوص فيها.

هذا ما قالته طالبة الأدب الإنكليزي في جامعة البعث مرح الحمد التي كانت لها مشاركة في معرض طلابي للرسم، حيث طغت رسومها الخاصة بتصميم الأزياء على ركن من أركان المعرض، مبينة في حديثها لـ سانا الشبابية أن موهبتها في الرسم ظهرت منذ الصغر، إلا أن تصميم الأزياء كان خياراً لاحقاً دفعها إليه حبها لهذا الفن وتجلياته الجميلة.

ولفتت إلى الفرق الكبير بين الرسم كفن ورسومات تصميم الأزياء التي تختلف كلياً لكونها تحتاج للخيال والبراعة والإبداع والذوق والغرابة أحياناً، إضافة إلى ما يتطلبه التصميم من شروط وقواعد وقياسات وتفاصيل مهمة لا بد من اتباعها، علماً أنها بدأت برسم التصاميم دون الخضوع لدورة أو تدريب.

وبينت أنها تحتفظ بكل تصميم رسمته نظراً لأنها تنوي بعد استكمال دراستها وتخرجها في الجامعة أن تفتتح (البوتيك) الخاص بها، ويضم مرسماً وغرف تدريب لمن يود تعلم التصميم من فئة الشباب، مضيفة: إن إقامة المعارض في رحاب جامعة البعث تفسح المجال واسعاً أمام الطلاب لعرض منتجاتهم وإطلاع الزائرين على مواهب الطلاب المتعددة وقدراتهم الإبداعية.

مثال جمول

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