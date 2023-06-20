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عــاجــل مراسل سانا : المئات من أبناء الجولان السوري المحتل يتوجهون لمنطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة وقوات الاحتلال تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم

المصدر: أفراد الخلية كانوا قد نفذوا خلال الأسبوع الفائت 3 عمليات إرهابية أسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش وكانوا ينفذون العمليات عبر دراجة نارية لسهولة التنقل بين الأراضي الزراعية

2023-06-20

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مراسل سانا : المئات من أبناء الجولان السوري المحتل يتوجهون لمنطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة وقوات الاحتلال تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم

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