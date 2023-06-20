المصدر: أفراد الخلية كانوا قد نفذوا خلال الأسبوع الفائت 3 عمليات إرهابية أسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش وكانوا ينفذون العمليات عبر دراجة نارية لسهولة التنقل بين الأراضي الزراعية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفينة مساعدات إماراتية تصل مرفأ اللاذقية لدعم جهود الإغاثة بعد كارثة الزلزال
2023-06-20
صحيفة تشيكية: سورية تختزن الكثير من المعالم السياحية والتاريخية الهامة
2023-06-20
بوغدانوف: بالتوازي مع اجتماع أستانا يجري لقاء لنواب وزراء خارجية (سورية وروسيا وإيران وتركيا)
2023-06-20
وفد سورية يلتقي وفدي روسيا وإيران ضمن أعمال الاجتماع الدولي العشرين بصيغة أستانا
2023-06-20
انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 20 حول سورية بموجب صيغة أستانا
2023-06-20
بمشاركة سورية.. لجنة الإعلام العربي تبحث إقامة منصة إلكترونية لنشر محتوى إعلامي حول القضايا العربية
2023-06-19
مباحثات سورية عُمانية حول التحضيرات لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة
2023-06-19
محليات
فرصة للتعلم.. حملة لدعم الطلاب الأكثر احتياجاً بالسويداء
2023-06-20
تنفيذ أعمال صيانة للأجزاء المتضررة من شبكة الطرق المركزية بحماة
2023-06-20
أجواء ربيعية معتدلة وأمطار متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
2023-06-20
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 3 هزات خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-06-20
50 جناحاً في مهرجان هلا بالعيد الثاني بحلب
2023-06-19
افتتاح مركز الفنان التشكيلي حيدر يازجي في منطقة المهاجرين بدمشق
2023-06-19
مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
2023-06-19
رياضة
البريطاني نوري يتأهل للدور الثاني من بطولة كوينز كلوب للتنس
2023-06-19
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الجيش بنصف نهائي دوري كرة السلة للرجال
2023-06-19
القرعة تضع منتخب سورية الأولمبي بكرة القدم في المجموعة الثانية بدورة الألعاب العربية في الجزائر
2023-06-19
فعالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي لليوغا في صالة تشرين بدمشق
2023-06-19
الأرجنتين تفوز على إندونيسيا بثنائية في مباراة ودية
2023-06-19
اختتام تجارب انتقاء منتخب السويداء بالتايكواندو
2023-06-19
كوبر: معسكر فيتنام مهم لمعرفة مدى استجابة اللاعبين التكتيكية
2023-06-19
اقتصاد
أكثر من 47 ألف خلية نحل في درعا تنتج نحو 130 طناً من العسل سنوياً
2023-06-20
تراجع أسعار النفط
2023-06-20
تراجع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-06-19
انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
2023-06-19
أوزبكستان تتفق مع روسيا على شراء الغاز الطبيعي الروسي
2023-06-19
بمشاركة نحو 25 شركة… افتتاح مهرجان الياسمين للبيع المباشر في دمشق
2023-06-19
صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية يوافق على تعويض 5019 مزارعاً متضرراً
2023-06-19
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SyrianArabNewsAgency
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SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بوغدانوف: بالتوازي مع اجتماع أستانا يجري لقاء لنواب وزراء خارجية (سورية وروسيا وإيران وتركيا)
أجواء ربيعية معتدلة وأمطار متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
وفد سورية يلتقي وفدي روسيا وإيران ضمن أعمال الاجتماع الدولي العشرين بصيغة أستانا
انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 20 حول سورية بموجب صيغة أستانا
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مراسل سانا : المئات من أبناء الجولان السوري المحتل يتوجهون لمنطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة وقوات الاحتلال تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم
المصدر: أفراد الخلية كانوا قد نفذوا خلال الأسبوع الفائت 3 عمليات إرهابية أسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش وكانوا ينفذون العمليات عبر دراجة نارية لسهولة التنقل بين الأراضي الزراعية
2023-06-20
2023-06-20
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