المصدر: أفراد الخلية كانوا قد نفذوا خلال الأسبوع الفائت 3 عمليات إرهابية أسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش وكانوا ينفذون العمليات عبر دراجة نارية لسهولة التنقل بين الأراضي الزراعية