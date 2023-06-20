صحيفة تشيكية: سورية تختزن الكثير من المعالم السياحية والتاريخية الهامة

براغ-سانا

أكدت صحيفة “ايه 15” التشيكية أن سورية تختزن الكثير من المعالم السياحية والتاريخية الهامة التي تستحق الزيارة، منوهة بجمال وعراقة دمشق وحلب وتدمر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم: إن “دمشق هي واحدة من أقدم المدن في العالم التي لا تزال الحياة نابضة فيها، كما أنها المركز الثقافي والروحي للشرق بأسره”، وأضافت: إن “تدمر أيضاً هي واحدة من أهم وأكبر مجمعات الحفريات الأثرية في العالم”، حيث تجمع المباني الموجودة التي تمثل عصر ازدهار المدينة بين عناصر الفن الهيلنستي والتقاليد الآرامية الأصيلة.

ولفتت الصحيفة إلى العراقة والأصالة التي تتمتع بها مدينة حلب، حيث ما زالت حتى اليوم ورغم ما مرت به تحتفظ بطابع المدينة الناشطة اقتصادياً، بسبب ازدهار وتنوع منتجاتها وحرفها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency