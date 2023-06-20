20 حزيران- يوم اللاجئ العالمي

دمشق-سانا
1214- تأسيس جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.
1605- اغتيال قيصر روسيا فيودور الثاني بعد ثلاثة أشهر فحسب قضاها في منصب القيصر.
1837- الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة.
1877- مخترع الهاتف ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا.
1960- الإعلان عن استقلال مالي والسنغال.
1963- ربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة.
1991- اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة وذلك بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 321 صوتاً معارضاً.
2001- انتخاب برويز مشرف رئيساً لباكستان.
من مواليد هذا اليوم:
1861- فريدريك هوبكنس، عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1929.
1866- نينوميا تشوهاتشي، مخترع ياباني.
1950- نوري المالكي، رئيس وزراء العراق.
من وفيات هذا اليوم:
1837- ويليام الرابع، ملك المملكة المتحدة.
2005- جاك كيلبي، مهندس كهربائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000.
2007- نازك الملائكة، شاعرة عراقية.
أعياد ومناسبات:
يوم اللاجئ العالمي.
عيد العلم في الأرجنتين.