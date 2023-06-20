20 حزيران- يوم اللاجئ العالمي

دمشق-سانا

1214- تأسيس جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.

1605- اغتيال قيصر روسيا فيودور الثاني بعد ثلاثة أشهر فحسب قضاها في منصب القيصر.

1837- الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة.

1877- مخترع الهاتف ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا.

1960- الإعلان عن استقلال مالي والسنغال.

1963- ربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة.

1991- اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة وذلك بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 321 صوتاً معارضاً.

2001- انتخاب برويز مشرف رئيساً لباكستان.

من مواليد هذا اليوم:

1861- فريدريك هوبكنس، عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1929.

1866- نينوميا تشوهاتشي، مخترع ياباني.

1950- نوري المالكي، رئيس وزراء العراق.

من وفيات هذا اليوم:

1837- ويليام الرابع، ملك المملكة المتحدة.

2005- جاك كيلبي، مهندس كهربائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000.

2007- نازك الملائكة، شاعرة عراقية.

أعياد ومناسبات:

يوم اللاجئ العالمي.

عيد العلم في الأرجنتين.